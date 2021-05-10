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Ру Тат
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10 мая 2021  17:32

Синоптики предупредили о 32-градусной жаре в Татарстане

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На этой неделе в Татарстане ожидается 32-градусная жара, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, 11-13 мая минимальная температура воздуха ночью составит +9..+14°. Максимальная температура воздуха днем 11 мая составит +24..+29°, 12 мая и 13 мая, ожидается +25..+31°. 

14 мая и 15 мая, по предварительному прогнозу, в ночные часы ожидается от +12.. до +17°, днем воздух прогреется до + 27..+32°.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в республике объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.

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