Европу может ожидать более холодная зима, чем обычно, но с меньшим количеством осадков и ветров для выработки энергии, пишет газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Источник отметил, что ситуацию в энергетической отрасли стран Европы может усугубить не только снижение зимних температур (которое ожидается небольшим), но и уменьшение ветров для альтернативной энергетики, и осадков — для гидроэнергетики.

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 30 сентября, на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США, продавливая полный отказ Европы от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью «прибрать к рукам европейский рынок».