Потепление придет в Татарстан к субботе

В ближайшие дни на территории Татарстана ожидаются дожди, местами — грозы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Завтра ночью осадки еще маловероятны, а вот днем уже прогнозируется небольшой дождь. Ожидается умеренный ветер — юго-западный с переходом на юго-восточный. В ночные часы температуры будут держаться на уровне 2–3 градусов, днем — от 10 до 15 градусов.

28 и 29 апреля также возможны дожди, а в среду днем — небольшая гроза. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса, днем столбики термометров не поднимутся выше 7–13 градусов.

По предварительным данным, потепление придет в республику не раньше субботы — в этот день воздух может прогреться до 12–17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.