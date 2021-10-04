Синоптики пообещали снежную и суровую зиму в ряде регионов России

Этой зимой на большей части территории России ожидается повышенное количество осадков. К тому же в некоторых регионах этот период будет достаточно суровым, полагают специалисты центра «Фобос».

Они отметили, что, несмотря на глобальное потепление, зима в Северном полушарии будет суровой и снежной. Так, в ряде регионов России, в том числе на Чукотке, Ямале, Таймыре и Южном Урале уже наблюдаются снегопады и штормы.

«Столь ранняя репетиция зимы может быть спровоцирована паузой глобального потепления в Арктике», — объяснили эксперты.

По их словам, это еще не говорит о развороте глобального потепления, однако сохранение достаточно больших масс льда в Арктике значительно изменит погоду на всем полушарии.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — добавили специалисты «Фобоса».

Это может послужить причиной смещения циклонов у поверхности Земли и, соответственно, увеличения числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана и количества осадков.

«Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в Москве высота сугробов этой зимой может быть на четверть выше нормы, а в низовьях Волги — в 1,5-2 раза.