Синоптики пообещали изменение погоды и небольшое понижение температур в РТ

В ближайшие дни погода в Татарстане начнет меняться, сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, во вторник, в республике ожидаются грозы и сильный ветер, однако жара не отступит: в дневные часы прогнозируется до 33 градусов. Такая же погода сохранится и 10 августа.

В четверг в Татарстан придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы и даже град. Температуры снизятся: ожидается от 13 до 18 градусов ночью и 22–27 градусов днем.

В пятницу и субботу, 12–13 августа, температуры останутся на прежнем уровне: от 12 до 17 градусов в ночные часы и от 23 до 28 — днем. Однако под влиянием антициклона вероятность осадков снизится.