Синоптики обещают умеренный ветер и до +7 градусов в Татарстане

В четверг на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр РТ.

Возможен умеренный юго-восточный ветер, на дорогах — гололедица. В ночные часы температуры воздуха составят от 0 до −5 градусов, а днем они поднимутся до 2–7 градусов выше нуля.