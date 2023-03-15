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Синоптики обещают умеренный ветер и до +7 градусов в Татарстане
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В четверг на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр РТ.
Возможен умеренный юго-восточный ветер, на дорогах — гололедица. В ночные часы температуры воздуха составят от 0 до −5 градусов, а днем они поднимутся до 2–7 градусов выше нуля.
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