Синоптики обещают сухую погоду, небольшой ветер и до 28 градусов в Татарстане

В четверг на территории Татарстана прогнозируется преимущественно сухая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ожидается переменная облачность и умеренный северо-восточный ветер, скорость которого не превысит 5–10 м/с.

В ночные часы температуры воздуха составят от 11 до 16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 23–28.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что из-за сухой и жаркой погоды в Татарстане введено штормовое предупреждение, связанное с высокой опасностью лесных пожаров.