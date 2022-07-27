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Ру Тат
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Общество
27 июля 2022  17:24

Синоптики обещают сухую погоду, небольшой ветер и до 28 градусов в Татарстане

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В четверг на территории Татарстана прогнозируется преимущественно сухая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ожидается переменная облачность и умеренный северо-восточный ветер, скорость которого не превысит 5–10 м/с.
В ночные часы температуры воздуха составят от 11 до 16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 23–28.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что из-за сухой и жаркой погоды в Татарстане введено штормовое предупреждение, связанное с высокой опасностью лесных пожаров.

#прогноз погоды
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