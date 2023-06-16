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Синоптики обещают порывистый ветер и до +27 градусов в Татарстане
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В субботу, 17 июня, на территории Татарстана ожидается сухая и ветреная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Синоптики прогнозируют северный, северо-восточный ветер, порывы которого днем местами поднимутся до 14 м/с.
Температуры ночью составят от 10 до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–27 градусов.
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