Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики обещают небольшое потепление и снег в Татарстане
На этой неделе в Татарстане ожидаются плюсовые температуры днем, а также осадки — снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Синоптики напомнили, что в воскресенье и понедельник в республике отмечалось похолодание — в ночь на 11 ноября столбики термометров опускались до −9 градусов.
Во вторник, 12 ноября, регион будет располагаться в поле повышенного давления. Днем ожидаются небольшой снег и мокрый снег, а ночью и утром — туман. Ночью температуры воздуха составят от −7 до −2 градусов, а днем — от −2 до +1.
В среду и четверг регион будет расположен в теплом секторе северного циклона. Прогнозируются снег и мокрый снег. В ночные часы температуры воздуха будут находиться в пределах −5 – 0 градусов, а днем ожидается от −2 до +3 градусов.
По предварительным данным Гидрометцентра РТ, 15 и 16 ноября серьезных изменений в погоде не произойдет. По-прежнему возможны небольшой снег и мокрый снег. Ночами столбики термометров покажут от −3 до 0 градусов, а днем поднимутся до 0 — +3 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»