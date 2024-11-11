Синоптики обещают небольшое потепление и снег в Татарстане

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На этой неделе в Татарстане ожидаются плюсовые температуры днем, а также осадки — снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Синоптики напомнили, что в воскресенье и понедельник в республике отмечалось похолодание — в ночь на 11 ноября столбики термометров опускались до −9 градусов.

Во вторник, 12 ноября, регион будет располагаться в поле повышенного давления. Днем ожидаются небольшой снег и мокрый снег, а ночью и утром — туман. Ночью температуры воздуха составят от −7 до −2 градусов, а днем — от −2 до +1.

В среду и четверг регион будет расположен в теплом секторе северного циклона. Прогнозируются снег и мокрый снег. В ночные часы температуры воздуха будут находиться в пределах −5 – 0 градусов, а днем ожидается от −2 до +3 градусов.

По предварительным данным Гидрометцентра РТ, 15 и 16 ноября серьезных изменений в погоде не произойдет. По-прежнему возможны небольшой снег и мокрый снег. Ночами столбики термометров покажут от −3 до 0 градусов, а днем поднимутся до 0 — +3 градусов.