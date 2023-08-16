Синоптики обещают грозы, град и небольшой спад температур в Татарстане

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Сегодня, 16 августа, в Казани вновь ожидаются осадки, местами днем возможен град. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируются кратковременные дожди, грозы, на отдельные районы днем и утром опустится туман. Скорость ветра составит 6–11 м/с, однако возможны кратковременные порывы до 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов, а днем остановятся в пределах 24–29.