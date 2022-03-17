Синоптики обещают до +7 градусов в Татарстане на следующей неделе

Завтра, 18 марта, в Татарстане еще ожидаются сильные морозы, однако уже с субботы в регион придет потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В пятницу погода будет малооблачной, преимущественно без осадков и с умеренным ветром. В ночные часы ожидается от 11 до 16 градусов мороза, при прояснениях похолодает до −19. Днем прогнозируется от 0 до −5.

Ночью 19 марта столбики термометров покажут от −9 до −14 градусов, местами до −18, днем — в пределах −3 — +2.

20 марта в погодных условиях ожидаются изменения: пройдет снег, а температуры повысятся: от −5 до −10 ночью и от −1 до +4 градусов днем.

«В начале следующей недели, 21 и 22 марта, ожидается дальнейшее повышение температур: ночью прогнозируется −1...–6˚, днем потеплеет до +1...+7˚. Местами пройдет небольшой снег», — сообщают синоптики.