Синоптики: До конца мая температура воздуха в Татарстане будет на 5 градусов ниже нормы

Фото: Султан Исхаков/ ИА "Татар-информ"

В Татарстане до 30 мая средняя температура воздуха будет на 5 градусов ниже нормы. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

Также синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 22 мая. Так, на территории РТ завтра ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде дождя. Ночные температуры составят от 0 до +5, местами на почве и в воздухе заморозки — до −2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +12.