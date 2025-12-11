Потепление прогнозируется в РТ во второй половине декабря – синоптик

В Татарстан наконец пришла полноценная зимняя погода с морозами, метелями и устойчивым снежным покровом. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как сообщил синоптик, в ближайшие дни в республике ожидаются «зимние пертурбации»: сильный ветер с порывами до 20 м/с, метели и похолодание. Пик морозов придётся на понедельник, когда ночные температуры могут опуститься до -12…-15 градусов. Днем в выходные ожидается около -5…-10 градусов. По прогнозам, снежный покров должен достичь толщины не менее 5 сантиметров.

Однако Шувалов проявил осторожность относительно долгосрочных прогнозов.

«Я бы не ручался говорить, что зима пришла надолго, потому что есть признаки того, что где-то с 17-18 декабря опять потянется потепление», – добавил эксперт.