news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 декабря 2025 13:42

Потепление прогнозируется в РТ во второй половине декабря – синоптик

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстан наконец пришла полноценная зимняя погода с морозами, метелями и устойчивым снежным покровом. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как сообщил синоптик, в ближайшие дни в республике ожидаются «зимние пертурбации»: сильный ветер с порывами до 20 м/с, метели и похолодание. Пик морозов придётся на понедельник, когда ночные температуры могут опуститься до -12…-15 градусов. Днем в выходные ожидается около -5…-10 градусов. По прогнозам, снежный покров должен достичь толщины не менее 5 сантиметров.

Однако Шувалов проявил осторожность относительно долгосрочных прогнозов.

«Я бы не ручался говорить, что зима пришла надолго, потому что есть признаки того, что где-то с 17-18 декабря опять потянется потепление», – добавил эксперт.

#прогноз погоды #зима #снегопад
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025
Предпенсионеры: какие льготы они имеют в Татарстане

Предпенсионеры: какие льготы они имеют в Татарстане

10 декабря 2025