Синоптик Вильфанд заявил, что в регионах ПФО временно перестанет таять снег

Снег может вернуться в регионы Центрального федерального округа из-за понижения температуры. Также снег временно перестанет таять в регионах Приволжского федерального округа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Понижение температуры приведет к тому, что небольшой снег появится в Центральном федеральном округе», - сказал он, добавив, что в ПФО снег начал таять на западе, но из-за понижения температуры этот процесс приостановится.

Он также допустил, что в России сейчас «чуть-чуть площадь, покрытая снегом, увеличится». Вильфанд уточнил, что снег не может таять, когда температура опускается до нуля градусов.

Но снег снова начнет таять приблизительно с 19-20 марта, однако до этого времени зима еще продержится, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России.