Общество 17 февраля 2026 21:58

Синоптик Тишковец заявил, что высота сугробов в Татарстане достигла 95 см

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После обильных снегопадов в Татарстане высота сугробов достигла 95 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уточнив, что такие показатели зафиксированы в пгт Нижние Вязовые и входят в число самых высоких по стране. Его слова приводит «РИА Новости».

Эксперт рассказал, что самые высокие сугробы образовались в Кировской области – в Нолинске их высота достигла 111 сантиметров. В Башкирии, в селе Бакалы, снежный покров составил 108 сантиметров, столько же – в Губахе Пермского края.

В Нижегородской области, в Шахунье, сугробы выросли до 96 сантиметров. В Удмуртии, в Чебоксарах, зафиксирован 91 сантиметр снега, в Рязанской области, в Старожилове – 72 сантиметра.

Тишковец также отметил, что в Москве после прошедших снегопадов высота снежного покрова на 20 процентов превышает климатическую норму.

