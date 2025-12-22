news_header_top
Общество 22 декабря 2025 12:42

Синоптик Тишковец прогнозирует снежную и морозную новогоднюю ночь в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в новогоднюю ночь прогнозируется снежная и морозная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии «Татар-информу».

По его словам, в Казани сейчас снежный покров достигает около 14 сантиметров, а к выходным высота снега увеличится до 23 см. К Новому году снежный слой достигнет 25 см, а в начале января – 33-38 см.

Тишковец отметил, что зима сохранит такие позиции до начала января, при этом ожидаются морозы.

«И снега будет навалом, и морозы приятные, нежесткие на конец года и начало следующего года. От -5 до -10 градусов ожидается в новогоднюю ночь. Настоящая русская зима со всей ее атрибутикой, погода отличная!» – заключил синоптик.

