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Общество 19 июня 2025 17:10

Синоптик Тишковец предрек обилие дождей в европейской части России до конца июня

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До конца июня на всей европейской территории России будут идти дожди. Об этом «Татар-информу» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До конца июня лето на европейской территории России будет "скупым" на тепло и "щедрым" на осадки. Это история с практически ежедневными дождями, а температура будет чуть выше +20 градусов и то не каждый день. Такие температурные показатели едва ли соответствуют климатическим нормам июня», – рассказал синоптик.

Он добавил, что до конца июня будут не просто дожди, а грозы. Согласно его прогнозу, в июне ожидается «недобор по температуре и перебор по осадкам».

#лето #прогноз погоды #дожди #осадки #похолодание
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