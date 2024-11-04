Синоптик: Таким снежным 4 ноября в Москве в XXI веке было лишь однажды

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал 4 ноября 2024-го одним из самых снежных в Москве в XXI веке. Он отметил, что в этот понедельник величина снежного покрова в столице России достигла 6 см.

«День сегодняшний, с результатом в 6 см, занимает почётное, второе место в списке самых высоких снежных покровов 4 ноября в XXI веке», - написал специалист в своем телеграм-канале, добавив, что норма в эти дни – 4 см.

Он напомнил, что снег в этот день наблюдали в Москве только трижды: в 2005, 2009 и в 2016 годах. Однако в первых двух случаях снежный покров был «чисто символическим»: не более 1 см высотой, а вот в 2016-м снега насыпало 7 см.

Эксперт добавил, что в Подмосковье высота снежного покрова достигает 2-10 см, а самым снежным местом региона стал Наро-Фоминск, где этот показатель равен 11 см.

Еще больше намело в Смоленской области (высота снежного покрова достигает 12 см), в Орловской (14 см), в Тверской и Калужской (15 см в каждом), а «рекордсменами» стали Курская и Псковская области (20 см).

Тем не менее Леус прогнозирует, что уже в четверг, 7 ноября, снег начнёт активно таять, а в пятницу и субботу исчезнет с территории центральных областей.