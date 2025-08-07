Синоптик Шувалов рассказал, вернется ли жара в Татарстан

Фото: © «Татар-информ»

Летняя жара в этом году больше не вернется в Татарстан. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, температура в оставшуюся часть августа будет примерно на 1-1,5 градуса ниже средних значений за последние годы. Сейчас дневная температура держится на отметках 21.. 24 градусов. Однако особенно заметно похолодает в период с 11 по 18 августа. К концу месяца дневные показатели опустятся до 16.. 21 градуса, а ночью столбики термометров будут показывать 8.. 15 градусов.

«Что касается осадков, то их количество за месяц ожидается близким к норме и без существенных превышений. Жары в августе нам точно не ожидать, а уже ближе к сентябрю начнется обычное сезонное похолодание», – спрогнозировал Шувалов.

Метеоролог объяснил смену погоды изменением атмосферных процессов. Мощный антициклон, который принес рекордную июльскую жару в Поволжье, ослаб и ушел. Его место занял более спокойный перенос воздушных масс с Запада.

«Тот блокирующий антициклон, что держал жару весь июль, больше не действует. Теперь воздушные потоки двигаются с запада на восток более плавно, без сильных волн тепла. Поэтому и температура заметно снизилась», – прокомментировал синоптик.

По его словам, календарное лето в Татарстане фактически завершилось раньше обычного. Установившаяся комфортная, но уже не летняя погода будет постепенно становиться прохладнее.

«Жителям стоит готовиться к ранним осенним вечерам и доставать легкие куртки. Следующей возможности по-настоящему погреться под жарким солнцем придется ждать до лета 2026 года», – резюмировал Шувалов.