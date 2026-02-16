Синоптик Шувалов предупредил жителей Татарстана о снегопадах на этой неделе

В ближайшие дни в Татарстане вновь ожидаются обильные снегопады, затем небольшое похолодание, а к концу недели — потепление до -5 градусов. Такой прогноз в беседе с «Татар-информом» представил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня-завтра засыпет снегом. И довольно основательно. В самой Казани может выпасть до 10-15 сантиметров снега. Все это будет сопровождаться ветром и метелями», — предупредил синоптик.

По его словам, после снегопадов в среду и четверг ожидается понижение температуры. Однако уже в пятницу республика окажется в тёплом секторе циклона. «Опять повышение температуры до -5 градусов. Но основные заряды снега все-таки пройдут западнее республики, заденет только запад Татарстана. Сильного снега до конца недели уже не ожидается», — пояснил Шувалов.