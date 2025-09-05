news_header_top
Общество 5 сентября 2025 10:20

Синоптик Шувалов спрогнозировал двухнедельное тепло в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане с 8 по 14 сентября прогнозируется теплая и солнечная погода. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Все неделю будет тепло и сухо. Температура прогнозируется на уровне от +20 градусов и выше, а дождей не ожидается», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что антициклон в республике будет постепенно снижаться с севера на юг. Поэтому теплая и сухая погода в Татарстане продержится в течение двух недель.

