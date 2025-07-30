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Общество 30 июля 2025 10:56

Синоптик Шувалов спрогнозировал спад жары в августе в Татарстане

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Синоптик Шувалов спрогнозировал спад жары в августе в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В первые недели августа в Татарстане ожидается жаркая погода, но с 5-7 августа жару начнут сбивать грозовые дожди. О погоде в республике в последний месяц лета рассказал «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Во вторую декаду августа над востоком Европейской части России развернется высотная ложбина. В Татарстане будет ожидаться понижение температуры, днем – около 20℃», – отметил синоптик.

По словам Шувалова, третья декада последнего летнего месяца пройдет умеренно, температура будет близка к норме. Осадки в основном пройдут в конце первой декады, немного затронут и вторую декаду августа прохладной погодой. Далее количество осадков будет незначительным.

Синоптик подчеркнул, что сильной жары в августе не намечается.

«Предел в 30 градусов пересекается не так часто, и температура будет держаться в районе 25-30 градусов, но затем все пойдет на спад», – резюмировал Шувалов.

#прогноз погоды #лето #Татарстан
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