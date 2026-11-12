Снежный покров ляжет в Татарстане к началу декабря – синоптик

Устойчивый снежный покров сформируется в Татарстане не раньше конца ноября - начала декабря. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, первые снегопады, ожидаемые на следующей неделе, не задержатся на земле. Уже в выходные их смоет сильный дождь при температуре до +7 градусов.

«По сугубо предварительным прогнозам, снег устойчиво может лечь не раньше последней пятидневки ноября, а скорее всего, это произойдет в начале декабря», – отметил Шувалов.

Метеоролог подчеркнул, что долгосрочные прогнозы на всю зиму обладают низкой оправдываемостью (едва превышающей 60–65%), поэтому любые бытовые суждения о том, что после теплой осени обязательно будет суровая зима или аномальное количество осадков, научно не обоснованы.