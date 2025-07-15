Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Татарстане до конца недели

В Татарстане до конца текущей недели, до 20 июля, сохранится теплая погода с температурой около +25 градусов. Осадков в этот период в республике не ожидается, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дожди в сочетании с грозой и сильным ветром. Осадки пройдут в начале этой неделе на юге России, в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ.

Шувалов отметил, что дожди, которые прогнозируют в центре России, пройдут «узкой полосой», намного западнее Татарстана.

«В Набережных Челнах дождь может пройти немножечко, потому что на востоке Татарстана есть влияние западно-сибирского циклона. И температура в тех краях будет чуть выше +20 градусов», – отметил собеседник агентства.

В Казани же до конца недели температура сохранится на уровне +25..+26 градусов, резюмировал Шувалов.