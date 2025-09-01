Синоптик Шувалов предупредил о похолодании и дождях в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Со вторника по пятницу в Татарстане ожидаются дожди и понижение температуры. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодняшний теплый день – последний. С завтрашнего дня в республике начнутся дожди, которые будут идти по пятницу включительно, но постепенно ослабевая. Также в Татарстане со вторника ожидается понижение температуры, причем значительное, до +20..+22 градусов», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что в понедельник, 1 сентября, в Татарстане температура доходила до +28 градусов.

Однако к выходным, 6 и 7 сентября, погода улучшится, отметил синоптик.

«Дожди к выходным закончатся, а температура повысится до +22..+24 градусов и в субботу, и воскресенье», –резюмировал Шувалов.