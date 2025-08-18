Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане до конца августа установится прохладная погода. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Во вторник в Татарстане будет сильный дождь, а после этого установится более прохладная погода, чем та, которая была в воскресенье и в понедельник. Температура в республике ожидается в пределах +20..+22 градусов. Такая погода будет держаться практически до конца августа», – сказал собеседник агентства.

Он допустил, что в предстоящие выходные, 23 и 24 августа, в республике температура может повыситься, но не надолго.

«В этот период температура может подняться до +27 градусов, но это кратковременно, потом придет опять холодный фронт и наступит понижение температуры до +20 градусов», – резюмировал синоптик.