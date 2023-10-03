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Синоптик спрогнозировал первый снег в Татарстане в конце этой недели
К концу недели в Татарстан придет похолодание, может выпасть первый снег. Об этом со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова сообщает мэрия столицы РТ.
Специалист отметил, что в будние дни в республике сохранится «замечательная, ровная погода». Ожидается, что дни будут солнечными, а столбики термометров будут подниматься до 15–17 градусов. Однако в субботу из-за прихода холодного фронта ситуация изменится. Похолодает до 9–12 градусов, возможны дожди.
«Что касается снега, то он с циклоном будет чуть севернее и охватит Киров и Пермь. Если и будет вероятность снега в Татарстане, то это возможно либо в воскресенье, либо с приближением теплого фронта в понедельник-вторник, но это касается только крайнего севера и северо-востока республики», — отметил специалист.
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