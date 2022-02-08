Синоптик спрогнозировал, что этот февраль может стать самым теплым в XXI веке

Февраль 2022 года может запомниться россиянам как самый теплый в XXI веке. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает радио Sputnik.

Метеоролог объяснил, что оттепель может занять почти всю первую половину февраля с небольшими отрицательными значениями в первые выходные месяца (от -1 до -6 градусов)

«Но в целом до середины месяца мы будем в объятиях этого теплого воздуха, дни будут теплыми, с превышением нормы на 7–8 градусов. Не исключено, что этот февраль станет самым теплым в XXI веке», — сказал эксперт.

Шувалов также обратил внимание на то, что быстрое повышение температуры воздуха «сглаживает» большое количество снега.

«При менее высоком уровне снежного покрова было бы 3–4 градуса тепла, а так всего лишь 1–1,5 градуса тепла», — подчеркнул синоптик.