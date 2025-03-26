Синоптик рассказал татарстанцам, когда менять зимнюю резину на летнюю

Несмотря на аномальное тепло в марте, автомобилистам не стоит торопиться менять зимнюю резину. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Несмотря на то, что средняя температура марта и, скорее всего, апреля окажется выше среднеклиматической на 3-5 градусов, в апреле избежать возврата холода не удаться, потому что это еще весеннее время, контрасты температуры между югом и севером континента достаточно велики», – пояснил он.

По данным синоптика, любой процесс, перестраивающий на вторжение холода, приведет к отрицательным значениям температуры в апреле. В основном это касается ночных температур, однако при похолодании может выпасть снег.

«Активно «переобуваться», наверное, имеет смысл только со второй половины апреля, ближе к 20 числам», – отметил Шувалов.