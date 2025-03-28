Синоптик Шувалов заявил, что метеорологическое лето в Татарстан придет рано

Фото: © «Татар-информ»

Метеорологическое лето в Татарстан в этом году придет на 1,5 недели раньше привычных сроков. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Переход через плюс 15 (градусов) произойдет на полторы недели раньше климатических сроков, а это первая половина мая. Думаю, что уже в начале мая среднесуточная температура перепрыгнет через плюс 15 градусов. Хотя временные откаты назад, двух-трехдневные, еще могут наблюдаться», – сказал он.

Шувалов заметил, что положительная аномалия среднемесячной температуры в Татарстане наблюдается с июня 2024 года.

«Причина аномального хода погоды в преобладании юго-западного и южного выноса, который ведет к переносу воздушных масс с Балкан и Черного моря в среднюю полосу Европейской части России. Затоки холода были крайне эпизодическими, редкими, не очень продолжительными и сильными», – добавил он.