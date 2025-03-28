Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о засушливом лете

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Предстоящее лето в Татарстане, скорее всего, будет засушливым. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Предпосылки к тому, что лето будет засушливым, к сожалению, есть. Дефицит осадков ярко себя проявил в сентябре прошлого года, тогда выпало только 6% от месячной нормы. Эта тенденция сохраняется практически на протяжении всей зимы, выпадало около 40-50% от месячной нормы осадков. Недостаток осадков и ранний сход снежного покрова - предпосылки к тому, что летний сезон станет засушливым», - заметил он.

Однако утверждать, что лето окажется жарким, пока преждевременно, считает эксперт.

«Скорее всего, оно будет умеренно жарким. Хотя, конечно, тенденция последних лет говорит о том, что каждое последующее лето преподносит свои жаркие сюрпризы», - сказал Шувалов.