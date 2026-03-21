Общество 21 марта 2026 19:30

Синоптик посоветовала не спешить с переобувкой автомобиля, даже если потеплело

Традиционное правило «переходить на летнюю резину, когда среднесуточная температура устойчиво держится выше +5 градусов» не всегда работает. В интервью «Ридусу» синоптик Татьяна Позднякова объяснила, на что ещё следует обращать внимание.

По её словам, в столичном регионе среднесуточная температура уже достигла +4…+5 градусов. Однако дневное тепло провоцирует таяние снега, а ночью подтаявшая вода снова замерзает, из-за чего на дорогах образуется ледяная корка.

Позднякова подчеркнула, что переходить на летнюю резину не стоит, пока в прогнозах погоды сообщается о гололедице в ночные часы.

летняя резина, эксперт
Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

21 марта 2026
В Казани почти на год частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

22 марта 2026
