Синоптик Паршина рассказала, что в России облака разгоняют в День Победы и День России

Облака обычно разгоняют в дни ключевых государственных праздников – прежде всего на 9 Мая и 12 июня. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «РИА Новости».

По ее словам, к таким мерам прибегают, когда погодная ситуация осложняется и осадки могут повлиять на проведение мероприятий. В таких случаях воздействие на облака применяют именно в даты, имеющие особое значение для страны, – в День Победы и День России.

Технологию создания благоприятных погодных условий разработали еще в 1990 году в Госкомгидромете, а с 1995 года ее начали широко использовать. Для рассеивания слоистых облаков применяют йодистое серебро: его распыляют с самолетов, охлаждая облака и вызывая кристаллизацию влаги.

Как пояснила синоптик, для работы с дождевыми облаками используют не только йодистое серебро, но и жидкий азот, сухой лед и другие реагенты. Это позволяет «вызывать» осадки заранее – они выпадают в другом месте и в меньшем объеме.

Паршина уточнила, что реагенты воздействуют на облака таким образом, что влага концентрируется и выпадает до того, как облака достигнут нужной территории. За счет этого удается фактически остановить движение атмосферного фронта. По ее данным, такие работы начинают за 1-1,5 часа до мероприятия на расстоянии от 50 до 150 километров от точки, где должна сохраниться ясная погода.

Она также отметила, что разгон облаков требует значительных затрат, однако в приоритете остается безопасность. По ее словам, при проведении Парада Победы для авиации наибольшую опасность представляют не сами осадки, а туман, низкая облачность и плохая видимость. Именно поэтому, подчеркнула специалист, при подготовке мероприятий никто не будет рисковать безопасностью полетов.