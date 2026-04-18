news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 апреля 2026 12:46

Синоптик Макарова предупредила дачников о рисках ранней посадки рассады в апреле

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Весенняя погода в России остается нестабильной, и раннее начало дачного сезона в апреле может быть опасным для рассады, предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в комментарии «РИА Новости».

По ее словам, из-за теплых дней многие дачники торопятся открыть сезон, однако впереди ожидаются похолодание и осадки, а значит, любые растения в открытом грунте остаются под угрозой возвратных заморозков.

Макарова отметила, что опытные садоводы в этот период ограничиваются подготовительными работами и высаживают рассаду только в теплицах, тогда как новички часто рискуют урожаем, перенося посадки сразу в открытый грунт.

Она также подчеркнула, что даже майские праздники не являются гарантией стабильного тепла: заморозки возможны и в мае. По ее словам, в этом году холодные периоды прогнозируются не только в мае, но и в июне, поэтому высадка рассады вне теплиц остается рискованной.

Подобная ситуация касается и европейской части России, включая южные регионы, где уже начинают цвести плодовые деревья, но они также уязвимы перед возвратными заморозками.

#дачный сезон #дачники #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
