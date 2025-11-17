Синоптик Ильин спрогнозировал резкое потепление на неделе в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На текущей неделе в Татарстане установится преимущественно погода без осадков. Лишь во вторник в республике резко потеплеет и пройдет дождь, сообщил «Татар-информу» синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«В понедельник в Казани днем температура будет колебаться около +1 градуса, ветер будет дуть со скоростью 4-7 м/с, а атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба», – сказал собеседник агентства.

Во вторник днем в столице Татарстана ожидается потепление до +7..+9 градусов, однако также в дневные часы в городе пройдет дождь.

«Со среды в Казани вновь установится погода без осадков. Однако начнет холодать: температура на третий рабочий день опустится до +4 градусов. В четверг и пятницу в Казани температура будет колебаться от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление в четверг вырастет до 755 мм ртутного столба. Такое же атмосферное давление сохранится и в пятницу. Ветер в среду прогнозируется со скоростью 4-7 м/с, а в четверг и в пятницу стихнет до 2-3 м/с», – добавил Ильин.

В целом по республике в понедельник температура днем составит +1..-2 градуса, а ночь прогнозируется от 0 до +2 градусов.

«Во вторник ночью в Татарстане температура составит +1..+3 градуса, а днем ожидается повышение до +7..+9 градусов, но в северных и восточных районах – до +5..+6 градусов», – подчеркнул синоптик.

В среду в республике похолодает до +1...+3 градусов. В четверг в дневные часы на большей части Татарстана температура будет около 0 градусов, в северных районах – до -1..-2 градусов, а в центральных и южных районах – до +1 градуса. Аналогичные показатели по температуре прогнозируются и в пятницу, сообщил Ильин.

Что касается осадков, то в среду, четверг и пятницу в Татарстане их не ожидается. Прогнозируется переменная облачность, заключил синоптик.