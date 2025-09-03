news_header_top
Общество 3 сентября 2025 10:11

Синоптик Ильин спрогнозировал позднее наступление золотой осени в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане золотая осень в 2025 году наступит позже, чем в 2024-м. Причиной тому послужит большое количество дождей, сообщил «Татар-информу» синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Листопад в республике в этом сезоне задержится, потому что ранее было достаточно много дождей, и сейчас тоже идут дожди. А наличие дождей и отсутствие солнца отодвигают дату листопада. Так что в этом году он наступит позже, чем, например, прошлой осенью», – сказал собеседник агентства.

Отметим, что обычно листопад начинается в начале или середине октября, когда температура воздуха снижается, а дни становятся короче.

Листопад – это природный процесс, который зависит от погодных условий, поэтому его наступление может незначительно варьироваться из года в год.

#золотая осень #сроки #Татарстан #прогноз
