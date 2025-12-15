На этой неделе в Татарстан придет кратковременная оттепель – синоптик

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этой неделе в Казани температура с каждым днем будет повышаться, а к четвергу в город придет оттепель: температура достигнет 0..+2 градусов днем. При этом снег в столице РТ не растает, сообщил «Татар-информу» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В понедельник и во вторник температура в Казани составит -9..-11 градусов днем и до -9..-15 градусов в ночные часы вплоть до четверга. При этом в среду днем в столице Татарстана будет всего до -3…-5 градусов, в четверг – 0..+2 градусов, в пятницу – -3..-5 градусов. Снежный покров в городе и в целом в республике сохранится, несмотря на кратковременную оттепель», – сказал собеседник агентства.

Атмосферное давление в Казани, по его словам, будет тоже вести себя разнонаправленно: в понедельник прогнозируется до 740 мл ртутного столба, во вторник – до 756 мл, в среду и в четверг – до 753 мл, а в пятницу – до 745 мл.

«Что касается осадков, то в понедельник в городе пройдет небольшой снег, однако в предстоящие ночные часы и во вторник осадков не ожидается. В среду практически на всей территории республики будет идти снег. В четверг ночью в Казани осадков не прогнозируется, однако днем 18 декабря возможны мокрый снег и ледяной дождь. Также в четверг вечером прогнозируются снегопады в республике, особенно в северных районах. В пятницу осадков снова ждать не стоит», – добавил Ильин.

В целом по республике в понедельник холоднее всего будет в восточных районах – до -12…-14 градусов днем. Во вторник в северо-восточных и восточных районах Татарстана похолодает до -15..-17 градусов, но на большей части региона ниже -12 градусов столбики термометров не опустятся.

«В среду в западных районах температура составит -3 градуса в дневное время, а в восточных – -7..-9 градусов. В четверг в республике температура будет колебаться от +2 до -4 градусов», – резюмировал синоптик.