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Общество 11 июля 2025 17:26

Синоптик Ильин рассказал, в какое время суток опасно загорать

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Синоптик Ильин рассказал, в какое время суток опасно загорать
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Загорать продолжительное время в период с 11:00 до 15:00 опасно для кожи, поскольку это может привести к ожогам. Об этом «Татар-информу» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Самое активное Солнце у нас где-то с 11:00 до 15:00. Обычно именно в этот период наблюдаются максимальные температуры. Солнце встает в свою высочайшую точку и при отсутствии облаков солнечная радиация практически не рассеивается и достигает Земли, а это уже опасно. Продолжительное нахождение без верхней одежды приведет к ожогу», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этот промежуток времени загорать можно, но следует чередовать: то одеваться, то обнажаться для загара.

«Если просто лечь и пролежать все это время неподвижно, то тогда "шкуру" точно снимать придется», – подчеркнул синоптик.

При этом людям с патологиями, особенно онкологическими заболеваниями, в период с 11:00 до 15:00 лучше вообще избежать этих ультрафиолетовых ламп, резюмировал Ильин.

#солнце #жара #полезная информация
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