Синоптик Ильин предупредил о похолодании в Татарстане в воскресенье

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу в Казани еще сохранится теплая погода с температурой +5..+7 градусов, но пройдет дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление по сравнению с пятницей понизится до 743 мм ртутного столба, сообщил «Татар-информу» синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Однако дальше будет выходить гребень антициклона, и температура будет продолжать понижаться. В ночь с субботы на воскресенье в столице Татарстана подморозит до 0..-2 градусов, а дожди перейдут в мокрый снег. Однако днем в воскресенье осадки прекратятся и установится солнечная погода с температурой около 0 градусов. На дорогах возможна гололедица. Ветер сохранит направление юго-западное и стихнет до 4-5 м/с, а атмосферное давление поднимется до 750-752 мм ртутного столба», – сказал собеседник агентства.

В целом же по республике в субботу температура будет в диапазоне от +3 до +6 градусов. В первый выходной день в Татарстане пройдет дождь, который в ночь с субботы на воскресенье перейдет в дождь со снегом.

«К утру воскресенья в Татарстане похолодает до -1..-3 градусов. В дневные часы температура повысится, но не на много, до 0..-2 градусов. Также в воскресное утро в республике пройдет мокрый снег, но не долго, и даже снежный покров не успеет установиться. Днем в воскресенье осадков в республике не ожидается», – заключил синоптик.