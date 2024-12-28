Синод РПЦ одобрил запрет священникам заниматься балетом и шоу-бизнесом

Священный синод РПЦ одобрил документ, запрещающий священнослужителям участвовать в ряде видов деятельности, включая актерское искусство, балет, шоу-бизнес, работу на бирже, труд в коллекторских агентствах и профессиональный спорт. Соответствующее постановление Синода опубликовано на официальном сайте РПЦ.

В документе подчеркивается, что священнослужители не должны заниматься актерством и балетом. Также им запрещено выступать в качестве певцов или заниматься другими видами сценической деятельности, если их содержание противоречит православному учению и моральным принципам.

Кроме того, священнослужителям нельзя работать в сфере шоу-бизнеса, так как эта область «основывается на эксплуатации человеческих страстей и связана с сильными искушениями». Священники также не имеют права становиться учредителями, участниками или акционерами коммерческих и некоммерческих организаций, действующих в областях, противоречащих христианским этическим нормам.

Согласно каноническим предписаниям, священникам запрещается ростовщичество, которое определяется как «использование затруднительных ситуаций других людей», включая работу в микрофинансовых компаниях и коллекторских агентствах. В документе также указывается, что священнослужителю недопустимо заниматься профессиональной биржево-брокерской деятельностью.

Несмотря на то, что в Основах социальной концепции РПЦ подчеркивается важность спорта для поддержания здоровья, профессиональная спортивная карьера требует полной отдачи, включая значительное количество времени. Это, в свою очередь, может препятствовать исполнению священнослужителем своих основных обязанностей. Однако этот запрет не распространяется на духовную поддержку спортсменов, руководство спортивными секциями для молодежи или преподавание физической культуры в учебных заведениях, уточняется в документе.