Синицина и Кацалапов опровергли завершение спортивной карьеры

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в своих Telegram-каналах опровергли информацию о завершении спортивной карьеры, записав соответствующее видео.

Ранее заявление о «завершении» сделал РИА Новости тренер пары Александр Жулин.

«Никита и Вика завершили спортивную карьеру. Причин несколько. Во-первых, они чемпионы и всего добились. Никита выиграл Олимпиаду даже два раза. Во-вторых, возраст такой, что можно и принять такое решение. Ну и последнее – отсутствие мотивации. Нет международных соревнований. Убиваться на льду внутри страны... одна из основных причин», – сказал Жулин.

Пара начала выступать вместе в сезоне 2014/2015. Они — олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), чемпионы мира (2021), двукратные чемпионы Европы (2020, 2022), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).