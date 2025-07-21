Синергия образования и промышленности: опыт СИБУРа и НХТИ изучили ректоры вузов РТ

Ректоры и проректоры татарстанских вузов изучили уникальный опыт сотрудничества СИБУРа и Нижнекамского химико-технологического института – филиала Казанского национального исследовательского технологического университета. Они посетили Дом полимеров, «СИБУРИНТЕХ-НК», НХТИ и побывали на новом олефиновом комплексе «Нижнекамскнефтехима» – ЭП-600.





На уровне мировых стандартов

В Нижнекамском химико-технологическом институте гостей встречала выездная региональная выставка Дома полимеров СИБУРа. Ректорам вузов Татарстана рассказали о достижениях нефтегазохимической отрасли, новых технологиях, о рождении полимеров. Каждый мог послушать звуки завода, примерить на себя виртуальную каску сотрудника компании, поучаствовать в интересной нефтехимической викторине и узнать, как компания вносит вклад в улучшение жизни в городах.

«Считаю, что это прекрасный пример того, как нужно преподносить свою деятельность – производственную, химическую – для разного уровня людей, начиная от детей и заканчивая ученными, производственниками. И, конечно, это хороший пример того, как производственная компания вовлекает детей и молодежь в химическую отрасль. Прекрасно интерактивно показано, что химия не просто вид деятельности – это настоящее искусство. Выставка на уровне мировых стандартов», – отметил проректор по научно-исследовательской деятельности Казанского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Вдовин.

Центр компетенций

Выездное заседание Совета ректоров Татарстана состоялось в Нижнекамском химико-технологическом институте впервые и не случайно: здесь недавно завершили реконструкцию корпуса.

«Прием ректоров республики – важное событие для нашего института. Мы показали, как развивались в последние годы. Система взаимодействия «школы – колледжи – вуз – предприятие – городская власть» позволяет получить хорошее образование и построить успешную карьеру в нефтехимической отрасли», – рассказал ректор НХТИ Ильдар Ахметов.

В этом году компания открыла центр развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК», он рассчитан на обучение и переподготовку 15 тыс. человек в год, включая 2 тыс. студентов и 1,5 тыс. школьников. Центр разместился на территории Нижнекамского химико-технологического института. Участники встречи подробно изучили работу центра компетенций. Они осмотрели лаборатории и классы, где учат сварке, электрооборудованию, медицине, робототехнике. СИБУР не только дает возможности повышения компетенций своим сотрудникам, но и открывает новые возможности для НХТИ.

«Многие вузы не имеют достаточно передового оборудования, похожего на то, что используется на заводах. А здесь студенты уже со второго-третьего курса могут проходить практику в «СИБУРИНТЕХ-НК». Это помогает им быстрее привыкнуть к работе в компании. Такие возможности очень ценны. Мы благодарны СИБУРу и руководству республики за этот важный проект», – отметил ректор КНИТУ (КХТИ) Юрий Казаков.

СИБУР и НХТИ тесно сотрудничают: институт подстраивает обучение под нужды компании, а специалисты СИБУРа участвуют в преподавании и организации учебных программ. Это помогает студентам получать не только теоретические знания, но и практический опыт, который очень важен для работы на химическом производстве. Благодаря этому сотрудничеству Нижнекамск получает квалифицированные кадры, которые поддерживают развитие региона и всей промышленности.

И. о. первого проректора КНИТУ-КАИ Александр Никитин уверен, что такие центры должны расти как грибы после дождя: «Размер «СИБУРИНТЕХ-НК» впечатляет. Создание таких центров в тесном сотрудничестве компаний и вузов очень важно для развития технологий как в республике, так и во всей стране. Опыт Нижнекамска в этой области очень показателен».

«Центр оснащен по последнему слову техники. Ученым, которые занимаются фундаментальными исследованиями, особенно интересно видеть, как научные знания превращаются в практические решения и продукты», – добавила научный сотрудник КазНЦ РАН Суфия Зиганшина.

С заботой о сотрудниках

На совещании руководили вузов обсудили формы взаимодействия с будущими работодателями выпускников. В рамках программы «Крылья Ростеха» студенты получают дополнительную стипендию, а бакалавры КНИТУ при поддержке СИБУРа учатся в Пекине.

В конце визита участники отправились на экскурсию на «Нижнекамскнефтехим». На корпоративном экоавтобусе они доехали до нового комплекса ЭП-600. Там они посмотрели операторную и увидели, какие условия созданы для сотрудников.

Проректор КНИТУ-КАИ Роман Моисеев назвал условия труда современными: «Радует и высокий уровень автоматизации, и продуманный интерьер, и наличие зон отдыха. Использование цифровых моделей и централизованного управления из операторной – это передовые технологии».

Светлая просторная операторная, комната психологической разгрузки, удобные раздевалки поразили гостей. Директор ОУП КНИТУ Лейсан Догадина, которая раньше работала на НКНХ, была в восторге от изменений на предприятии: «Впечатлена масштабом изменений. Это очень круто. Насколько это современно, насколько это безопасно, насколько это просто элементарно красиво».

Нижнекамск – город возможностей

Рабочее совещание в Нижнекамске позволило руководителям вузов Татарстана увидеть, как эффективно можно связать образование и производство.

Помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов подчеркнул: «Впечатляет, как хорошо образовательная организация связана с компанией. Университет и крупнейший нефтехимический завод работают как одно целое. Эта модель взаимодействия производства и ведущих российских вузов очень эффективна, и ее стоит изучить и распространить по всей республике».

Фотографии предоставлены пресс-службой СИБУРа