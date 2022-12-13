«Синема 5» приглашает оценить продолжение сериала «Бывшие» и встретиться с его героиней

20 декабря в 18.30 в кинотеатре «Синема 5» (ТЦ «Республика») состоится показ фильма «Бывшие. Happy end». Помимо встречи с любимыми персонажами, участников ожидает встреча с Любовью Аксеновой, сыгравшей главную героиню картины. Она пообщается с фанатами и СМИ, а также проведет автограф-сессию.

По сюжету Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.

Съемочная группа обещает зрителям не просто своеобразную «групповую терапию» с героями, но и удивить их перипетиями сюжета.

«Я рада, что историю Яны и Ильи зрители увидят на большом экране. Я помню, когда на премьере третьего сезона мы смотрели первые серии на спецпоказе в кинотеатре, я получила невероятное удовольствие и подумала, как жаль, что это не смогут увидеть все в широком прокате. Так что выход „Бывших“ в прокат —— очень правильный шаг для этого проекта», — заметила Любовь Аксенова.

Жанр: мелодрама

Производство: Yellow, Black and White, START

Режиссер-постановщик: Антон Мегердичев

Генеральные продюсеры: Алексей Троцюк, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский

Оператор-постановщик: Елена-Александра Авдонина

Авторы сценария: Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов, Екатерина Суровцева

Продолжительность: 109 мин.

Возрастное ограничение: 18+

Релиз: 22 декабря

Дистрибьютор: «Централ Партнершип»

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