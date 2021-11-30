«В Татарстане необычная ситуация: продав «однушку» в Казани, можно купить дом 100 кв. м»

Интерес татарстанцев к загородному жилью, выросший в период тотальной самоизоляции, в этом году снижается. Тем не менее цены на частные дома, как и на стройматериалы, движутся в обратном направлении – вверх. Тенденции на рынке загородной недвижимости – в обзоре ИА «Татар-информ».

Средняя стоимость загородного жилья в Татарстане достигла 2,2 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Спрос упал, но цены выросли

Средняя стоимость загородного жилья в Татарстане в третьем квартале 2021 года достигла 2,2 млн рублей, посчитали эксперты ресурса «Авито Недвижимость». Они проанализировали стоимость покупки загородной недвижимости в крупных регионах России, при этом учитывались цены и на дорогие коттеджи, и на дачи.

За год цена домов в республике увеличилась на 10%, рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 13%.

Это соответствует тенденции в целом по России: стоимость загородного жилья по стране повысилась в среднем на 6%, как по сравнению с прошлогодними отметками, так и за квартал – до 1,7 млн рублей за объект.

Наиболее заметно загородная недвижимость поднялась в цене в Краснодарском крае (рост на 48%, до 4,5 млн рублей), Калининградской (на 43%, до 5 млн рублей) и Тюменской областях (на 43%, до 3 млн рублей).

Последние три месяца россияне интересовались покупкой загородного жилья на 4% чаще, чем годом ранее.

Татарстан возглавил антитренд – в регионе сильнее, чем в других субъектах страны, упал спрос – на 12% год к году. Сократилось и предложение на рынке – на 4% за год.

Вместе с тем, по данным Татарстанстата, строительство индивидуальных жилых домов растет. Всего в январе – сентябре в Татарстане было построено более 10 тыс. частных домов – это на 15% больше, чем годом ранее. Общая площадь индивидуальных домов составила 1,4 млн квадратных метров – это 62% от всего строящегося жилья в Татарстане. Средняя площадь одного дома – 139 квадратных метров.

Мало кто хочет проводить большое количество времени в пробках, выезжая или въезжая в город Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Эксперты полагают, что снижение спроса связано с эффектом высокой базы. Интерес был очень большим в прошлом году – после объявления локдауна горожане устремились за город. Предложение и спрос на рынке в Казани может снизить неразвитая транспортная инфраструктура – мало кто хочет проводить большое количество времени в пробках, выезжая или въезжая в город. Также рядом со столицей республики становится все меньше привлекательных участков – они расположены все дальше от города.

При этом цены на загородную недвижимость продолжают увеличиваться из-за роста затрат на строительство. Инфляция на стройматериалы достигла пика минувшим летом – они подорожали в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вслед за этим рост цен замедлился.

Снижение спроса на загородные дома, по сути, сдерживает цены на них. Если бы не падение спроса, их стоимость могла бы вырасти гораздо заметнее.

Спрос подстегнет льготная ипотека

Спрос снизился не только на дома, но и на земельные участки для строительства домов. Число выставленных на продажу участков уменьшилось на 5%, а спрос снизился на 25%. Аналитики «Авито Недвижимости» полагают, что это говорит об окончании высокого спроса, который начался в прошлом году.

После объявления локдауна горожане устремились за город Фото: ИА «Татар-информ»

Однако в перспективе стагнации ожидать не стоит: интерес россиян к собственному жилью остается высоким, а распространение льготной ипотеки на покупку и строительство частных домов сделает идею приобретения земли более привлекательной, считают эксперты «Авито Недвижимости».

«В перспективе мы ожидаем некоторый рост интереса к покупке участков, поскольку на ИЖС теперь распространяется программа льготной ипотеки», – комментирует руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В октябре в России была объявлена новая программа льготной ипотеки – на частные дома. Это расширение программы получения льготного кредита на новостройки под 7% годовых. В Татарстане максимальная сумма кредита составляет по ней 3 млн рублей.

«На фоне роста цен на квартиры в городах это простимулирует многих потенциальных покупателей рассмотреть вариант приобретения загородного жилья», – полагает Алексеев.

Цены на загородную недвижимость продолжают увеличиваться из-за роста затрат на строительство Фото: © Рамиль Гали / ИА «ТАтар-информ»

Дом по цене квартиры

«В Татарстане сейчас сложилась очень необычная ситуация – продав «однушку» или «двушку» в Казани, можно купить, к примеру, дом 100 «квадратов» на пяти сотках в Сокурах или Куюках. Вряд ли такая ситуация продлится долго. В других регионах дома стоят в два, а порой и в три раза дороже квартир», – сказал ИА «Татар-информ» президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Он отметил, что спрос на загородную недвижимость в Татарстане будет только расти, этот тренд держится уже второй год. Более того, в ближайшем будущем коттеджи и таунхаусы станут основной точкой роста на жилищном рынке региона. Основные причины – сельская ипотека под 2,7% годовых, резкий рост цен на квартиры в городских многоэтажках, повышение стоимости стройматериалов, рабочей силы и грядущая новая льготная ипотека на строительство индивидуальных домов.

«Сейчас спрос замедлился, это связано с сезонностью. Но в любом случае тренд с марта-апреля будет на рост стоимости загородной недвижимости. При этом цены на первичку и вторичку сильно расти уже не будут, расти им просто уже некуда», – пояснил собеседник агентства.

По словам Савельева, спрос рождает предложение – на рынок загородного жилья стремительно вернулись все застройщики: конкуренция выросла, архитектурные решения стали интереснее, а рынок насыщеннее. В основном дома не застаиваются – средний срок экспозиции сегодня составляет 1,5-2 месяца.

На рынок загородного жилья стремительно вернулись все застройщики Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сложнее всего продать дома в имперском стиле из «нулевых»

О разнообразии предложений говорит и руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Спрос на дома в стиле лофт до 120 кв. метров очень высокий, они уходят быстро. Коттеджи комфорт- и бизнес-класса тоже пользуются спросом. Сложнее всего продать морально устаревшие дома из начала 2000-х, так называемый татарский ампир с колоннами и иными устаревшими дизайнерскими решениями. Их сложно продать даже по цене в два раза ниже себестоимости. На рынке 20% таких домов», – отмечает Гизатова.

По мнению экспертов, в данный момент активно осваиваются практически все направления вблизи Казани: Лаишевское, Высокогорское, Пестречинское. Хорошие перспективы имеет и Зеленодольское направление, которое может получить активное развитие после строительства дороги-дублера.