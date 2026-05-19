Синапсиды, а не динозавры: палеонтолог рассказал о найденных в РТ древних ящерах

Реконструкция улемозавра (Ulemosaurus svijagensis)

На территории нынешнего Татарстана находили остатки древних ящеров, но это были не динозавры, а более ранние существа – синапсиды (предки млекопитающих). Об этом рассказал доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Олег Шиловский, сообщает пресс-служба вуза.

«На сегодняшний день на территории нашей республики костей динозавров не обнаружено, но это не означает, что они здесь не водились. Нужны целенаправленные поиски и раскопки», – пояснил исследователь. Он сослался в качестве примера на соседнюю Ульяновскую область, где в 1982 году были найдены последовательные передние и средние хвостовые позвонки волгатитана симбирского (Volgatitan simbirskiensis), который относился к числу завроподов – гигантских растительноядных динозавров с длинной шеей.

«Кроме того, там впервые была обнаружена плечевая кость, сходная с плечевой костью галлодактилида Cycnorhamphus suevicus (Quenstedt, 1855) из верхней юры Западной Европы, что подтверждает существование в верхнеюрское время на территории Поволжья птерозавров», – добавил палеонтолог.

Однако в Татарстане находили останки звероподобных рептилий, или синапсид. Динозавры жили в мезозойскую эру, возникнув в триасовом периоде и вымерев в конце мелового, перед началом кайнозоя (хотя в соответствии с принципами кладистики ныне живущими представителями динозавров являются птицы – прим. Т-и).

Синапсиды возникли в каменноугольном периоде и достигли расцвета в пермском. Большинство из них не пережили конца палеозоя, но некоторые стали прародителями млекопитающих (опять-таки, с точки зрения кладистики млекопитающие относятся к синапсидам – прим. Т-и).

«Звероподобные рептилии и динозавры, которые появились позже, не являются прямыми родственниками. Они относятся к разным эволюционным линиям и группам животных», – подчеркнул Шиловский.

Именно к синапсидам относится улемозавр, останки которого были найдены неподалеку от села Ишеево Апастовского района ТАССР в 1929 году. Раскопки на Ишеевском местонахождении велись в 1930–1940-х годах под руководством московских палеонтологов (в числе прочих там работал палеонтолог и знаменитый впоследствии писатель-фантаст Иван Ефремов). «Практически полный скелет и много фрагментов улемозавра тогда удалось отыскать. Он получил название в честь реки Улема, которая там протекает», – объяснил ученый.

Открытая в Апастовском районе разнообразная фауна наземных позвоночных пермского периода, составляющая ишеевский субкомплекс, сейчас находится в экспозициях и фондах Палеонтологического музея имени Ю. А. Орлова РАН в Москве (речь идет о зале позднего палеозоя).

Шиловский уточнил, что в 2000-2001 годах на Ишеевском местонахождении проводились раскопки Палеонтологическим институтом РАН совместно с Казанским университетом. По его словам, «целых скелетов тогда найти не удалось, но были собраны многочисленные фрагменты редких представителей ишеевского субкомплекса – пермотритеруса, титанофонеуса, улемики и лантанозуха».

В последний раз раскопки на данном местонахождении велись под руководством самого Олега Шиловского в 2013 году (их организовал Музей естественной истории Татарстана). Были найдены фрагменты останков зверообразных рептилий, хотя и в меньшем количестве, чем прежде.