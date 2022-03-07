«Син татар?»: на шоу «Маска» Тимур Батрутдинов заговорил на татарском языке

На телеканале НТВ продолжается шоу «Маска», где члены жюри угадывают участника проекта, одетого в костюм. В третьем выпуске российский шоумен, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, пытаясь разоблачить участника Дракона, заговорил с ним на татарском языке.

«Я услышал версию Валерии до исполнения и всю песню слышал, шикарное исполнение, и представлял лицо Камиля Ларина. И в связи с этим у меня земляческий вопрос: „Син татар?“» — спросил Батрутдинов.

Участник ответил на вопрос, просто повторив его. «Син татар?» — прозвучало в ответ. «Исэнмесез?» — спросил шоумен, но участник снова ответил эхом. «Мне кажется, он работает в режиме автоповтора», — пошутил Батрутдинов.

Камиль Ларин является заслуженным артистом Татарстана, актером театра и кино, звездой проекта «Квартет И».