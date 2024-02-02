«Символизирует силу и процветание»: китайские студенты в Казани встречают Год дракона

Студенты из КНР из разных вузов Казани подготовили праздничную программу, посвященную китайскому Новому году, или празднику весны. На мероприятии, прошедшем в КФУ, они вышли на сцену с творческими номерами, а также принесли традиционные украшения.

«Через несколько дней мы будем встречать самый важный китайский праздник. Наступает Год дракона. Он символизирует силу, благополучие и процветание. Это уже второй раз, когда здесь собираются наши студенты и проводят новогодний вечер. Это уже стало доброй традицией», – отметил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Он добавил, что за прошедший год количество китайских студентов в Казани выросло. Консул связал это с развитием российско-китайских отношений, в которое вносят свой вклад и сами учащиеся.

Студенты организовали праздничный концерт, который начался с ролика об их Родине, а во время первой песни на сцене появились традиционные китайские драконы. Не забыли молодые люди и о создании праздничной атмосферы, поэтому украсили зал традиционными для китайского Нового года красными шарами.

«У нас есть замечательная возможность праздновать Новый год по разным традициям. Мы уже два раза встретили праздник по русскому календарю, один раз по иранскому, а теперь есть замечательная возможность отметить его очень красочно и замечательно и по китайскому. Это семейный праздник. Знаю, что многие студенты из Китая уехали на Родину, чтобы побыть с семьёй. А наша задача сегодня – сделать так, чтобы ребята, которые остались, почувствовали тепло наших сердец», – добавил проректор КФУ по внешним коммуникациям Тимерхан Алишев.