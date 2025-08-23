Символическая месть и новая тактика-фантом: за счет чего «Ак Барс» обыграл «Динамо»

Противостояние с «Динамо» даже в предсезонке в «Ак Барсе» воспринимали всерьез. По признаниям тренеров и игроков, весеннее поражение в плей-офф сидит у них в головах. В итоге казанцы сыграли на максимуме возможностей и грамотно распорядились моментами (3:1). «ТИ-Спорт» подводит итоги и размышляет о новой тактике, которую пока не видно.





Фото: ak-bars.ru

Весну не забыли. «Ак Барс» постарался сгладить провал в Кубке Гагарина

Пожалуй, именно с этого матча смело можно было отсчитывать настоящее начало подготовки к предстоящему сезону для «Ак Барса». Традиционная игра с «Нефтяником» была скорее разогревочной, чтобы порадовать альметьевских болельщиков, с разобранным «Нефтехимиком» тоже много выводов сделать было сложно, а в тольяттинском матче Анвар Гатиятулин и вовсе выставил резервный состав.

Другое дело – московское «Динамо», с которым «барсы» и проводили свои последние матчи прошлого сезона, вылетев от «бело-голубых» во втором раунде Кубка Гагарина. Какой еще может быть лучший срез состояния команды, если не проверка тем же соперником, которого одолеть в апреле не удалось? Тем более после того, как упустили преимущество в две победы, проиграв четыре последующих матча.

Да и после вчерашней игры ни тренер, ни игроки не скрывали, что все еще не выкинули из головы ту остросюжетную серию с четырьмя поражениями кряду.

«Вспоминали ли весеннюю серию с «Динамо» в плей-офф перед этой игрой? Не так сильно вспоминали, но все равно в голове это сидит, поэтому хорошо, что удалось сегодня победить», – рассказывал автор первой шайбы «Ак Барса» Александр Барабанов.

Понимали важность матча и в тренерском штабе «Ак Барса». Там забыли об экспериментах вроде Терехова в первом звене и выставили первую тройку нападения в боевой конфигурации – в старте вышли Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Артем Галимов.

«Никто не доволен результатом прошлого года, в конце сезона мы не распускали команду сразу, провели небольшой тренировочный лагерь. Со всеми ребятами переговорили, обсудили их видение на причины такого плей-офф. И в этот сезон мы зашли только с мыслями о новом чемпионате», – рассказывал Анвар Гатиятулин на импровизированной пресс-конференции.

Фото: ak-bars.ru

Была ли новая тактика у команды? Гатиятулин и игроки настаивают, что да

В итоге команда Анвара Гатиятулина вкатилась не сразу в игру – первый период явно был притирочным, чтобы понять нынешний уровень «Динамо». Из всей казанской команды готова реально что-то созидать была лишь первая тройка нападения.

Но уже после перерыва мы увидели «Ак Барс», за которым приятно наблюдать. Казанцы не ринулись в атаку, а классически выжидали моменты. Во втором периоде им удалось выжать максимум из того, что они создали.

Но что еще важнее – вариативность серьезно подтянулась. Неплохо начало действовать звено Дмитрия Яшкина. Алексей Пустозеров показывает, что он готов расти как диспетчер, раздавая классные пасы и записав две результативные передачи на свой счет. Брэндон Биро забросил эффектную дебютную шайбу за «Ак Барс», продавив двух защитников и обыграв Моторыгина. А сдерживающее звено Фисенко сыграло ровно так, как и ожидали.

В итоге «барсы» переиграли хозяев площадки почти во всех ключевых компонентах. Броски: 41-52 и 20-25 – броски в створ ворот, полностью переиграли москвичей на вбрасываниях: 18-26.

Фото: ak-bars.ru

Любопытно, что после матча Гатиятулин и хоккеисты настаивали, что в игре «Ак Барса» использовались некие новые компоненты. Ничего принципиально нового казанцы пока не показали. Это системная игра с выжиданием шанса, быстрыми атаками по бортам. Разве что игра в позиционной атаке вторым темпом, как это было при голе Митчелла Миллера. Но и по прошлому сезону такое заметить изредка было можно.

«Что-то поменялось даже в тренировочном процессе, в игре, тактике. Какие-то нюансы нарабатываем, которые должны принести нам результат», – рассказывал Барабанов журналистам.

В сухом остатке казанцы просто были значительно более заряжены, чтобы хоть как-то поквитаться за весенний вылет. Понятно, что ни о какой мести и речи не идет, это всего лишь предсезонные игры, тогда как «Динамо» выбивало «Ак Барс» за право выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Но было видно, что для казанцев эта игра значительно важнее, чем для москвичей.

«Провели работу над ошибками, предложили ребятам некоторые новые вещи, они сейчас просматриваются, но важно, чтобы хороших игровых отрезков было больше. И в матче, и в целом по сезону», – продолжал Гатиятулин после игры.

А были ли минусы? Невидимое третье звено и Яруллин

Самым невыразительным было сочетание Терехова, Ильи Сафонова и Артура Бровкина. Правильнее сказать, что в игре за какими-то созидательными действиями этих хоккеистов застать было сложно. Что в очередной раз подтверждает, что казанцам необходима еще хотя бы пара сильных нападающих.

Артур Бровкин получал в первой команде «Ак Барса» уже немало шансов заявить о себе, но свой «стеклянный потолок» пробить он никак не может. Да и Терехов, при всех его заслугах, пока так и не тянет на стабильного форварда основного состава.

Не без проблем у «Ак Барса» и в обороне. Можно уже констатировать, что первый проваленный сезон после возвращения Альберта Яруллина был вовсе не стечением плохих обстоятельств. В игре с первым же серьезным соперником защитник вновь сыграл очень сомнительно.

Фото: ak-bars.ru

Он не поспевал за оппонентами, глупо ошибался при выборе позиции и как следствие – проигрывал борьбу. Его потеря шайбы и удаление в первом периоде оставили самое неприятное впечатление от игры непосредственной двадцатиминутки и игры «Ак Барса» в целом. На этом фоне удивительно, что генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин так и не решился вывести защитника на разговор о снижении зарплаты в 55 миллионов рублей. Так бы и искать сегодня способы расчистить место под потолком зарплат не пришлось бы.

Жулин заработал право на место в составе?

Зато самым ярким пятном матча стало выступление 19-летнего нападающего Тимофея Жулина.

Форвард получил не так много времени, выходя уже под конец игры, но успел создать несколько симпатичных моментов. Самый яркий момент с ним случился за четыре минуты до конца матча, когда форвард подхватил шайбу после атаки «Динамо», сделал рывок от своих ворот, обошел трех игроков «Динамо» и не смог переиграть только Максима Моторыгина.

Фото: ak-bars.ru

В отличие от того же Заматдинова, так и не убедившего за весь прошлый сезон, у Тимофея видны все данные, чтобы быстро ворваться в состав. Радэль тоже стал активно подключаться к составу в 19 лет, однако предпосылок для того, чтобы он реально забронировал себе место, мы так и не увидели. Настало время пробовать новые лица.