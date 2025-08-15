Символ заботы о жителях: как современные исполкомы меняют жизнь в поселениях Татарстана

В Татарстане продолжается масштабная программа строительства и капитального ремонта зданий сельских исполкомов, инициированная десять лет назад и получившая поддержку Раиса РТ Рустама Минниханова. За эти годы обновлены сотни объектов, и в 2025-м сельчан в районах республики встречают новые современные здания, ставшие центрами жизни для поселений.





Десять лет программы: итоги и масштабы

Масштабная республиканская программа стартовала по инициативе Совета муниципальных образований Татарстана в 2015 году. Ее цель – обновить здания исполкомов сельских поселений, многие из которых десятилетиями не знали капитального ремонта.

За 2016–2024 годы в районах республики построено 80 новых зданий и капитально отремонтировано 257 объектов, требующих серьезного обновления.

Все здания возводятся по типовому проекту: предусмотрены кабинеты главы поселения и секретаря Совета, архив, технические помещения. Такое решение ускоряет строительство и обеспечивает удобство для работы и посещения жителями. К каждому объекту подведены необходимые коммуникации, в том числе скоростной интернет.

2025 год: новые адреса и новые возможности

В нынешнем году по программе запланировано строительство 16 новых зданий и капитальный ремонт 10 исполкомов.

На сегодняшний день уже открылись пять новых объектов – в Алексеевском, Лаишевском, Пестречинском, Чистопольском и Ютазинском районах. Остальные объекты находятся в высокой стадии готовности.

Новоселья исполкомов проходят по традиции в торжественной обстановке, как и положено при появлении столь важных для сельчан объектов, которые, по сути, являются центром села. Главы поселений сегодня выполняют большой объем текущей работы, включающей помощь в решении бытовых вопросов людей, выдачу необходимых официальных документов, контроль за реализацией социально-экономических программ на вверенных территориях, за функционированием существующей инфраструктуры.

В торжественной церемонии открытия нового здания исполкома Старокаразерикского поселения принял участие Экзам Губайдуллин

Вчера новоселье отметил один из самых удаленных от Казани районов – Ютазинский. Здесь открылось новое здание исполнительного комитета Старокаразерикского поселения.

В торжественной церемонии принял участие председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

«Сегодняшний день становится поистине знаменательным для Старокаразерикского сельского поселения. Всего в Ютазинском районе за эти годы построено два и капитально отремонтировано шесть зданий сельсоветов. Сегодня мы открываем третье здание. Это важное событие не только для местной администрации, но и для каждого жителя села, ведь именно здесь будут приниматься решения, определяющие вашу повседневную жизнь», – сказал Экзам Губайдуллин, обращаясь к многочисленным жителям села, собравшимся перед сельсоветом по случаю праздника.

Поддержка республики и устойчивое развитие

Губайдуллин особо отметил роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова, при поддержке которого программа была запущена и реализуется уже десять лет с ежегодным ростом объемов финансирования.

По его словам, несмотря на любые экономические вызовы, республика сохраняет темпы развития, выполняет социальные обязательства и системно обновляет инфраструктуру: строятся дороги, водопроводы, социальные объекты.

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин поблагодарил руководство республики за внимание к муниципалитетам. Он подчеркнул, что новый исполком – это не просто административный центр, но символ развития территории и заботы о благополучии жителей.

После официальной части глава Старокаразерикского поселения Ильшат Гареев пригласил гостей осмотреть здание. Здесь установлено современное оборудование, созданы комфортные условия для работы и приема граждан.

Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований РТ