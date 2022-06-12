«Символ величия Отчизны»: Мишустин поздравил Минниханова с Днем России

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с Днем России.

«Этот праздник — символ величия Отчизны. Мы любим Родину, гордимся её многовековой историей, яркими открытиями и достижениями. Искренне верим, что сплоченность, самоотверженность, трудолюбие и созидательная энергия нашего многонационального народа — главная опора России в преодолении любых вызовов и угроз, залог ее успешного развития и процветания», — написал Мишустин.

Глава Правительства РФ пожелал Президенту Татарстана здоровья, мира и благополучия. «Успехов в деятельности на благо Отечества», — пожелал премьер.